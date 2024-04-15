Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир

Большинство россиян в вопросе урегулирования украинского кризиса считают, что нужно договариваться, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, отметив, что речь идет о мире, который гарантирует безопасность России.

По его словам, «есть широкий запрос на мир». «Но на каких условиях договариваться? Только на условиях, которые обеспечат безопасность для РФ» — сказал Федоров в интервью «Известиям».

«Будет ли она обеспечена, если Киев не признает, что Крым и четыре других региона теперь входят в состав РФ? Конечно, нет. Будет ли она обеспечена, если в Киеве сохранится антирусский, полунацистский режим? Конечно, нет. Будет ли она обеспечена, если ВСУ при поддержке Запада будут готовиться к новой войне с Россией? Разумеется, нет», — отметил глава ВЦИОМ.

Он подчеркнул, что Минские соглашения уже показали, что любые договоренности будут невозможны, если в Киеве останется «антироссийский супермилитаризованный, нацифицированный, тесно связанный с Западом режим».

«Такой мир назвать справедливым, надежным, перспективным для России невозможно. Это будет просто отложенная на несколько лет война. Люди это хорошо понимают», — констатировал Федоров.