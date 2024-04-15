Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир

Большинство
россиян в вопросе урегулирования украинского кризиса считают, что нужно
договариваться, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, отметив,
что речь идет о мире, который гарантирует безопасность России.
По его словам, «есть широкий запрос на мир». «Но на каких условиях договариваться? Только на условиях, которые обеспечат безопасность для РФ» — сказал Федоров в интервью «Известиям».
«Будет
ли она обеспечена, если Киев не признает, что Крым и четыре других региона
теперь входят в состав РФ? Конечно, нет. Будет ли она обеспечена, если в Киеве
сохранится антирусский, полунацистский режим? Конечно, нет. Будет ли она
обеспечена, если ВСУ при поддержке Запада будут готовиться к новой войне с
Россией? Разумеется, нет», — отметил глава ВЦИОМ.
Он
подчеркнул, что Минские соглашения уже показали, что
любые договоренности будут невозможны, если в Киеве останется «антироссийский
супермилитаризованный, нацифицированный, тесно связанный с Западом режим».
«Такой мир назвать справедливым, надежным, перспективным для
России невозможно. Это будет просто отложенная на несколько лет война. Люди это
хорошо понимают», — констатировал Федоров.