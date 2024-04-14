Глава Пентагона заявил о нежелании США вступать в конфликт с Ираном

США не стремятся к прямому военному конфликту с Ираном, но осуждают его атаки по территории Израиля, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний примем меры для защиты наших войск и поддержки обороны Израиля», — приводит пресс-служба Пентагона заявление Остина.

Иран в ночь на воскресенье, 14 апреля запустил сотни сотни ракет и дронов по территории Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

«Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его марионеток и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его марионеточных сил, и деэскалировать напряженность», — отметил Остин.