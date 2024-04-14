Иран впервые нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Израильские власти пообещали «решительный ответ».

«Иран, используя свои возможности стратегической разведки, ракет и беспилотников, успешно атаковал и уничтожил важные военные объекты сионистской террористической армии на оккупированных территориях», — сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Тегеран предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте, заявил МИД Ирана, отметив, что «иранские силы атаковали израильские военные базы, основываясь на нашем праве на самооборону».

Сотни ракет и дронов

Газета New York Times со ссылкой на израильские источники сообщила, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Взрывы прогремели в том числе в Иерусалиме, сирены воздушной тревоги прозвучали на севере и юге Израиля и над Мертвым морем. В ряде израильских городов была отмечена паника.

США заявили, что израильские и американские военные сбили почти все запущенные Ираном ракеты. Но на кадрах, снятых очевидцами, в частности, зафиксированы попадания иранских ракет по израильской военно-воздушной базе Рамон в пустыне Негев.

США допускают, что в общей сложности по Израилю может быть запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника

Причина удара

Свою атаку Иран назвал ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске, совершенный Израилем 1 апреля. Тогда в результате удара погибли два генерала и пять высокопоставленных офицеров КСИР.

Тегеран воспринял удар по консульству как атаку на собственную территорию. Гибель командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими назвали в Иране тяжелейшей потерей.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после удара по Дамаску заявил, что «злой режим будет наказан».

Реакция в мире

Президент США Джо Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением». «Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал он.

Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль. «Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису.

Что дальше

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне выступил с обращением к нации. «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — заявил он.

Постпредство Ирана в ООН предупредило, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым».

В Соединенных Штатах боятся, что Израиль может что-то предпринять в ответ на атаку Ирана, не задумываясь о последствиях, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне. Американские власти опасаются, что Тель-Авив «еще глубже втянет США в широкий конфликт».

Байден по телефону уже обсудил с Нетаньяху удар Ирана. Президент США созвал лидеров Группы семи (G7), чтобы подготовить дипломатический ответ Тегерану.