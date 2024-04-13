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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Десантники элитного подразделения ВСУ в полном составе сдались в плен

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — говорится в сообщении.

Пленные рассказали, что на позициях они не получили обещанного подкрепления. Также они отметили достойное отношение российских военнослужащих к пленным и призвали сослуживцев сложить оружие.

Для перехода на российскую сторону украинские военные могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200. Для согласования условий в эфире необходимо вызвать «Волгу».

Тема: Военная операция на Украине
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