Россия запустила способную уничтожить целый город ракету

Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении.

Пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Кроме того, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии.

Отмечается, что все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности отечественных ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.

Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. По предварительным данным, речь идет о межконтинентальной ракете комплекса «Ярс» — ее заряд способен одним ударом уничтожить небольшой город.