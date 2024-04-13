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Россия запустила способную уничтожить целый город ракету

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении.

Пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Кроме того, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии.

Отмечается, что все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности отечественных ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.

Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. По предварительным данным, речь идет о межконтинентальной ракете комплекса «Ярс» — ее заряд способен одним ударом уничтожить небольшой город.

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