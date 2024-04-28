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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трофейный танк Leopard привезли на выставку в Москве. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Трофейный немецкий танк Leopard 2A6 привезли из зоны специальной военной операции на Поклонную гору в Москве.

Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.


В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники западного производства. Там, в частности, будут танк Leopard и БМП Marder немецкого производства, американская БМП Bradley, шведская БМП CV90, французский легкий колесный танк АМХ-10RC.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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