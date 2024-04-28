Трофейный немецкий танк Leopard 2A6 привезли из зоны специальной военной операции на Поклонную гору в Москве.

Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.

В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники западного производства. Там, в частности, будут танк Leopard и БМП Marder немецкого производства, американская БМП Bradley, шведская БМП CV90, французский легкий колесный танк АМХ-10RC.