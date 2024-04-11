Wildberries запустил оплату покупок частями

Wildberries запустил пилотный проект по оплате покупок частями, новая система уже доступна ограниченной выборке клиентов, сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Мы рассматриваем возможность запуска собственного сервиса рассрочек по модели BNPL (buy-now-pay-later, покупай сейчас, плати потом) для оплаты покупок частями без переплат. В настоящий момент сервис находится на стадии пилота», — говорится в сообщении.

Покупатель сможет разбить платеж на равные части. Например, вместо разовой оплаты за товар стоимостью 20 тысяч рублей, можно будет платить по 5 тысяч рублей ежемесячно на протяжении четырех месяцев. Комиссия при этом взиматься не будет.

У пользователей-участников пилотного проекта уже появился соответствующий пункт в корзине при оформлении заказа. Однако он работает только при привязанной карте или оплате через банк с СБП.

Сейчас Wildberries принадлежит банк «Стандарт-кредит», переименованный в «Вайлдберриз банк», а также микрофинансовая организация «ВБ финанс». Предположительно, что платежи частями будут организованы через эти сервисы.