Открыты «близнецы» Юпитера и Солнца

Международная команда астрономов обнаружила экзопланету, похожую на Юпитер. Она вращается вокруг «близнеца» нашего Солнца.

Инопланетный мир получил обозначение TOI-4862 b. По размеру и массе он аналогичен Юпитеру из нашей Солнечной системы, говорится в статье исследователей, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Идентифицировать объект удалось по транзитному сигналу на кривой блеска звезды TOI-4862, расположенной примерно в 762 световых годах от Земли. Планетарная природа сигнала была подтверждена независимыми наблюдениями.

Астрономы подсчитали, что радиус TOI-4862 b составляет 0,93 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,96 массы Юпитера. То есть по своим основным характеристикам эти планеты являются практически близнецами.

Открытый мир обращается вокруг своей звезды-хозяина каждые 98,3 дня по умеренно эксцентричной орбите и отстоит от нее на расстоянии 0,41 астрономических единицы. Равновесная температура на поверхности TOI-4862 b варьируется от 0 до 225 градусов Цельсия.