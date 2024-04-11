Спецназ заблокировал в Нальчике вооруженных боевиков

Спецназ ФСБ заблокировал в пригороде Нальчика боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик», — уточнили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО.

«В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — уточнили в НАК.