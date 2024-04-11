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Опубликованы первые кадры из 12‑го сезона «Склифосовского»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели сериала «Склифосовский» поделились кадрами со съемок 12-го сезона, появились кадры с участием Максима Аверина и Николь Плиевой на Северном Кавказе.

По сюжету 12-го сезона, доктор Брагин приезжает в Кисловодск вместе со своим сложным пациентом к местному хирургу Дальской (Ольга Боровская). В рабочую поездку он берет с собой старшую дочь Тамару.

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий, сообщила пресс-служба канала «Россия».

В 12-м сезоне жизнь «Склифа» останется насыщенной. Доктору Брагину придется возвращать звание лучшего врача. 

Кривицкому потребуется срочная операция на сердце, из-за чего будет сильно переживать Павлова. Инна продолжит встречаться с Волошиным и введет его в круг семьи, но Полонскому новый жених дочери, впрочем, как всегда не понравится.

Неклюдов устроится на работу в «Склиф», не теряя надежды завоевать Нину. Но в жизни Нины появится проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский.

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