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Вода в Оренбурге подошла к многоэтажным домам

Источник:
Sibnet.ru
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Паводковые воды подошли вплотную к многоквартирным домам Оренбурга, сообщил глава города Сергей Салмин.

«Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК "Дубки" и "Гранд-парк", но риск затопления сейчас отсутствует», — сказал Салмин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления разворачивают водоналивные дамбы.

«Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется», — отметил мэр, добавив, что река «разливается очень широко».

Уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос на 12 сантиметров, достигнув 1 022 сантиметра при опасной отметке 930 сантиметров.

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