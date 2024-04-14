VPN стали чаще скачивать в России после запрета на его популяризацию

Россияне стали скачивать VPN на 30% чаще после введения с 1 марта запрета на популяризацию таких сервисов, сообщила компания «Стингрей Технолоджиз», специализирующаяся на информационной безопасности мобильных приложений.

C 1 марта 2024 годы вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Ранее Роскомнадзор заявил, что с марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам таких ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент.

«Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать», — рассказал «Известиям» генеральный директор «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин , что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений.

По его мнению, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя опасности. Одна из наиболее серьезных угроз использования VPN — это утечки данных, пояснил Немкин.