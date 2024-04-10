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Запуск тяжелой ракеты «Ангара А-5» снова сорвался

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион»
Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион»
Фото: © «Роскосмос»

Повторный пуск ракеты «Ангара А-5» с разгонным блоком «Орион» отменен на последних секундах перед стартом в среду, 10 апреля.

«Выдана команда "Отмена пуска", руководителям работ — подготовиться к 24-часовой стоянке. Первый. — Есть подготовиться к 24-часовой стоянке. Пятый», — прозвучало в ходе прямой трансляции запуска «Ангары».

Первый пуск ракеты-носителя был запланирован на 9 апреля. Его за две минуты до старта остановила автоматика. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что произошел сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности с кислородно-керосиновыми двигателями. Оно включает ракеты от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонн («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите.

«Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

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