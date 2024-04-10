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Наркоторговка в Кузбассе сбежала, надев электронный браслет на кота

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина, торговавшая наркотиками в Новокузнецке, сбежала из-под домашнего ареста, надев электронный браслет на кота, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские с поличным задержали женщину и ее сообщника: они приобретали запрещенные вещества у поставщика и делали закладки.

Задержанная находилась под домашним арестом до завершения расследования, но сбежала, надев браслет на кота. Но на свободе она находилась недолго: ее вычислили и отправили в СИЗО.

Суд приговорил наркоторговку к 10,5 лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, ее подельника — к 15 годам колонии аналогичным штрафом.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

Asd10

Украине нужны кружевные трусики и ЕС. Или ты забыл?