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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США одобрили продажу Украине «оборудования» для ЗРК Hawk

Источник:
Sibnet.ru
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Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплектов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на 138 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Киев ранее направил Вашингтону запрос на покупку «оборудования и услуг» для ЗРК HAWK Phase III. Госдепартамент уведомил Конгресс США, что одобрил этот запрос.

Речь идет о продаже Украине комплектов для «обслуживания и модернизации» этих зенитно-ракетных комплексов, узнали американские СМИ.

Продажа Украине оборудования послужит достижению «целей США во внешней политике и сфере национальной безопасности за счет укрепления безопасности страны-партнера», приводит ТАСС заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В военном ведомстве США заверили, что поставка комплектов обслуживания ЗРК Hawk «не нарушит базовый военный баланс в регионе», а также «не снизит оборонные возможности» самих Соединенных Штатов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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