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Диетолог перечислил лучшие продукты для похудения к лету

Источник:
«Российская газета»
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Врач-диетолог Дмитрий Семирядов раскрыл пять секретов, которые позволят быстро, эффективно и безопасно сбросить лишние килограммы к лету.

Первый секрет — потребления белка. Мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые дают чувство сытости и необходимы для образования «гормона счастья» серотонина. Когда человеку, его не хватает, он испытывает упадок сил и настроения и начинает его «заедать», приводит «Российская газета» совет Семирядова.

Второй секрет — активное потребления продуктов, богатых клетчаткой. Речь идет об овощах, цельнозерновых крупах, ягодах и фруктах. Она снижает чувство голода и позитивно влияет на работу ЖКТ.

Третий секрет — кофе и чай тоже может стать «оружием» для подавления аппетита. Эти напитки мобилизуют работу организма в целом и мозга в частности, потому «заряженный» ими человек может о еде и не вспомнить. 

Четвертый секрет — масло MCT. Оно ускоряет расщепление жира, помогает бороться с ростом патогенных бактерий, способствует заживлению слизистой кишечника и является отличным источником энергии.

Пятый секрет — яблочный уксус. Он поможет стабилизировать уровень сахара в крови и снизит аппетит. Его можно добавлять в привычные блюда, например, в качестве заправки салата.

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