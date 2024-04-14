Невролог рассказала о делающих сны ярче продуктах

Яркие сновидения могут возникать по разным причинам, в частности, при употреблении отдельных продуктов питания, рассказала врач-невролог «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Яркие, насыщенные сновидения могут возникать в периоды интенсивной эмоциональной перегрузки, стресса или важных жизненных изменений. Иногда яркие сны приходят на фоне приема некоторых лекарств или отдельных продуктов (бананы, шоколад, кофе, мясные изделия, алкоголь), которые влияют на активность мозга во время фазы быстрого сна», — приводят «Известия» слова Демьяновской.

Сновидения могут стать более частыми и выразительными в результате улучшения режима дня или создания благоприятных условий в спальне, отметила врач. По ее словам, такие изменения помогают организму лучше отдыхать и проходить полные циклы сна, включая достаточную продолжительность фазы быстрого сна.

Что касается сновидений в целом, то, по ее словам, видеть их каждую ночь нормально. Это «небывалая комбинация былых впечатлений», естественный компонент сна, который наиболее активен в быстрой фазе. Сны помогают мозгу в обработке эмоций, консолидации памяти и закреплении полученных знаний.

Но частые ночные кошмары или сны, вызывающие сильный дискомфорт, могут указывать на психологические проблемы, такие как тревожное или посттравматическое стрессовое расстройство.

«Если содержание сновидений вызывает беспокойство, важно обратиться к психотерапевту и проанализировать, какие события или обстоятельства могли вызвать такие изменения», — посоветовала врач.