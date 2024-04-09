Затопленное Оренбуржье показали из космоса. ФОТО

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки наводнения в Оренбургской области.

В Орске подтоплены все садовые некоммерческие товарищества, расположенные с западной и юго-восточной стороны от старого города, затоплены дороги.

В Краснохолме Оренбургской области подтоплены около 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 сантиметров.

По данным спутникового мониторинга, паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается.

Наводнение в регионе вызвано резким повышением уровня реки Урал. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В целом в Оренбургской области вода затопила более 10,1 тысячи домов и почти 18,7 тысячи дачных участков. Из зон подтопления эвакуированы около 6,5 тысячи человек.