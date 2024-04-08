Армянская армия заменит восклицание «Ура»

Вооруженные силы Армении изменят устав внутренней службы. В частности, торжественное восклицание «Ура!» будет изменено на «Кецце» — по-армянски это означает «Да здравствует!».

Соответствующий законопроект в данный момент находится в стадии разработки. Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии, передаетSputnik Армения со ссылкой на Минобороны страны.

Восклицательное междометие «Ура!», которое употребляется в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, досталось армянским военнослужащим в наследство от советской армии, но теперь было принято решение «локализовать» его.

При этом словосочетания «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военных вышестоящему начальству менять не планируется. Минобороны Армении подчеркнуло, что задача адаптировать устав к какой-либо модели армий других стран не ставится.