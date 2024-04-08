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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армянская армия заменит восклицание «Ура»

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Армении изменят устав внутренней службы. В частности, торжественное восклицание «Ура!» будет изменено на «Кецце» — по-армянски это означает «Да здравствует!».

Соответствующий законопроект в данный момент находится в стадии разработки. Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии, передаетSputnik Армения со ссылкой на Минобороны страны.

Восклицательное междометие «Ура!», которое употребляется в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, досталось армянским военнослужащим в наследство от советской армии, но теперь было принято решение «локализовать» его.

При этом словосочетания «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военных вышестоящему начальству менять не планируется. Минобороны Армении подчеркнуло, что задача адаптировать устав к какой-либо модели армий других стран не ставится.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

Asd10

Максимка, перелогинься обратно.