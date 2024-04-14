Соединенные Штаты столкнулись с эпидемией сифилиса

США столкнулись с настоящей эпидемией сифилиса. Ситуация настолько сложная, что в части больниц анализ на него стали делать всем пациентам, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Заболеваемость сифилисом в США находится на самом высоком уровне с 1950 года. «Врожденный» сифилис у новорожденных, вызывающий выкидыши, мертворождения и пожизненные проблемы со здоровьем, в 2022 году встречался в десять раз чаще, чем в 2012 году, приводит Financial Times данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Мы движемся вспять в том, что касается инфекционных заболеваний в США, и во многом это объясняется структурным расизмом», — считает доктор Марчело Венегас. Чаще всего от сифилиса страдает цветная часть населения, у которой или отсутствует медицинская страховка, или они живут в районах, где медицинское обслуживание недоступно, говорят эксперты.

Изменение сексуального поведения сыграло важную роль в распространении сифилиса, говорит эксперт по этой болезни доктор Халил Ганем. Ранее от беспорядочных связей людей отпугивал СПИД. С появлением же препаратов по борьбе с ВИЧ сексуальное поведение снова стало более раскрепощенным.