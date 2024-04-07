НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
475 1
Мотор Gimura 1000s
Фото: © телеграм-канал «Автопоток»

Энтузиасты из Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada, его презентовали на выставке «Мотовесна-2024».

Мотор Gimura 1000s обладает выдающимся уровнем форсировки: с литра рабочего объема снимается 105 лошадиных сил и 106 Нм момента, а турбированная версия вообще выдает 215 сил, пишет телеграм-канал «Автопоток».

Двигатель полностью алюминиевый, отливки делают сами, коленвал и распредвал заказывают подрядчикам, а форсунки и дроссельную заслонку взяли от ВАЗа. Общий уровень локализации получился 75%. Весит мотор всего 60 килограммов.

Gimura предназначен для легкой техники — квадроциклов, снегоходов и так далее. Теоретически, он подойдет и для автомобилей.

Производство стартует в Казани в 2025 году. На окупаемость проект должен выйти за три года.

Еще по теме
Очередь за электрокарами Xiaomi растянулась на полтора года
Обновленную модель Aurus представят на инаугурации Путина
Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»
НАМИ выпустил беспилотную Lada Vesta на дороги
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
72
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
39
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
31
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России