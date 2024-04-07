Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России

Энтузиасты из Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada, его презентовали на выставке «Мотовесна-2024».

Мотор Gimura 1000s обладает выдающимся уровнем форсировки: с литра рабочего объема снимается 105 лошадиных сил и 106 Нм момента, а турбированная версия вообще выдает 215 сил, пишет телеграм-канал «Автопоток».

Двигатель полностью алюминиевый, отливки делают сами, коленвал и распредвал заказывают подрядчикам, а форсунки и дроссельную заслонку взяли от ВАЗа. Общий уровень локализации получился 75%. Весит мотор всего 60 килограммов.

Gimura предназначен для легкой техники — квадроциклов, снегоходов и так далее. Теоретически, он подойдет и для автомобилей.

Производство стартует в Казани в 2025 году. На окупаемость проект должен выйти за три года.