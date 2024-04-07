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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские военные потребовали обычное оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Украинским военным на данный момент требуется больше обычного оружия, а также беспилотников, а истребители F-16 не подойдут в этом году, заявили украинские офицеры.

«Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», — сказал Politico один из них, подсчитав, что Украине необходимо 4 миллиона снарядов и 2 миллиона дронов.

Другой высокопоставленный украинский офицер отметил, что ВСУ не получают нужную военную технику вовремя, приведя в пример истребители F-16, которые должны поступить Киеву в этом году после завершения подготовки пилотов.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — отметил военный.

Украинские офицеры подчеркнули, что также на передовой не хватает людей, что усугубляется недостатком вооружения. В ВСУ опасаются, что российские войска могут «проникнуть за линию фронта и разрушить ее на некоторых участках» в ходе ожидаемого летом наступления.

«Сейчас ничто не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, направит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — резюмировал один из собеседников Politico.

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Оборона #Армия #Оружие
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