Судимым за педофилию запретили посещать места для детей

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий осужденным за педофилию посещать организации, связанные с детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для судимых за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего теперь устанавливается запрет посещения объектов и территорий, связанных с детьми.

Ограничения касаются образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключение составят случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.