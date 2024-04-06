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Судимым за педофилию запретили посещать места для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий осужденным за педофилию посещать организации, связанные с детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для судимых за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего теперь устанавливается запрет посещения объектов и территорий, связанных с детьми.

Ограничения касаются образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключение составят случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция