НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

Источник:
Sibnet.ru
317 0

Российские десантники при поддержке авиации прорвались к окраинам населенного пункта Часов Яр в ДНР. Видео прорыва опубликовано в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Группа российской бронетехники из 98-й Свирской ордена Кутузова дивизии ВДВ заехала в пригород под мощным обстрелом артиллерии. Украинский гарнизон отступил в черту городской застройки.

На видео две пары российских штурмовиков Су-25 отработали по целям, летя на предельно малой высоте. При этом они отбрасывали тепловые ловушки, чтобы сбить с прицела вражеские системы ПВО.


Представитель восточного командования украинских войск ранее признал, что в настоящее время в районе Часова Яра наблюдается очень сложная ситуация. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон.

Тема: Военная операция на Украине
Скрытые радиомаяки нашли в украинских дронах
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Шойгу назвал новые потери ВСУ
Беспилотники впервые атаковали предприятия в Татарстане
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Странное глубоководное существо попало на видео
Россия бросит против ВСУ новое оружие
Лукашенко приказал готовиться к войне
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция