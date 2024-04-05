Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

Российские десантники при поддержке авиации прорвались к окраинам населенного пункта Часов Яр в ДНР. Видео прорыва опубликовано в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Группа российской бронетехники из 98-й Свирской ордена Кутузова дивизии ВДВ заехала в пригород под мощным обстрелом артиллерии. Украинский гарнизон отступил в черту городской застройки.

На видео две пары российских штурмовиков Су-25 отработали по целям, летя на предельно малой высоте. При этом они отбрасывали тепловые ловушки, чтобы сбить с прицела вражеские системы ПВО.

Представитель восточного командования украинских войск ранее признал, что в настоящее время в районе Часова Яра наблюдается очень сложная ситуация. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон.