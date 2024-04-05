Губернатор Мурманской области пришел в себя и обратился к людям

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал обращение из больницы. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале чиновника.

«Сейчас буду восстанавливаться. И дальше в бой. Только вперед», — сказал Чибис из больничной палаты.

Также Чибис поблагодарил медиков, которые его спасли, и всех людей, которые переживали о его судьбе.

На губернатора напалмужчина с ножом после официального мероприятия в городе Апатиты Мурманской области. Чиновник получил ранение в область живота, его срочно доставили в больницу и прооперировали.

Нападавшего задержали. «Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью», — цитирую РИА Новости источник в правоохранительных органах.