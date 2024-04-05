Мужчина ударил ножом губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот, мужчина напал на главу региона в Апатитах в ходе официального мероприятия.

Напавший атаковал губернатора сразу после того, как Чибис вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит. После ранения губернатор находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, пишет РБК.

Мужчину практически сразу задержали сотрудники Росгвардии, он был ранен из пистолета, уточняет «Коммерсантъ». Напавший оказался местным жителем, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности.

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения с ножом оценивается как тяжелое, он находится в реанимации после операции, сообщает пресс-служба главы региона. Операция длилась больше часа.

По данным телеграм-канала «112», имя нападавшего — Александр Быданов, ему 42 года. После задержания он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему приказал голос в голове.