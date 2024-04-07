Блогер назвал популярные в России китайские бренды провинциальными

Популярные в России китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, в самом Китае — автомобили, на которых ездят в провинции, рассказал автоблогер Сергей Гилевич.

«В таких городах, как Шэньчжэнь, Шанхай, Пекин, действительно мало Haval, Chery и Geely и тому подобных машин, их мало, они есть, но их мало. Как только выезжаешь за мегаполисы, конечно, их видишь чаще», — сказал Гилевич в интервью BFM.

Он отметил, что Китай — огромная страна, и уровень зарплаты разный в мегаполисах и деревнях, что отражается на автомобилях. По его словам, надо признать, что Москва сейчас находится на уровне китайской провинции.

Гилевич считает, что не нужно преувеличивать выросшее качество «китайцев». «Эти машины стали безопасными, машины с классной мультимедиа и с классной отделкой салона, но они не едут по качеству подвески, они не едут так комфортно, как едет Skoda», — высказался он.

По мнению автоблогера, Haval, Chery и Geely не поехали в другие страны, потому что «они там не смогут (конкурировать), не получится».