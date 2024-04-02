НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотники впервые атаковали предприятия в Татарстане

Источник:
Sibnet.ru
764 5

Беспилотники впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миннниханова.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит пресс-служба слова Минниханова.

В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек, они получили легкие ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Как пишет Mash, это беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией Ukrjet. На борту не менее 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев — 4,6 метра, дальность полета — до 800 километров.

Удар беспилотников по Татарстану нанесен на глубину более 1,1 тысячи километров от Украины

Тема: Военная операция на Украине
Российские эксперты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-яга»
Уничтожение украинского комплекса С-300 попало на видео
Forbes оценил работу российской разведки и ударных средств
Илон Маск допустил потерю Украиной Одессы
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Странное глубоководное существо попало на видео
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.