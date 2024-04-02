Беспилотники впервые атаковали предприятия в Татарстане

Беспилотники впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миннниханова.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит пресс-служба слова Минниханова.

В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек, они получили легкие ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Как пишет Mash, это беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией Ukrjet. На борту не менее 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев — 4,6 метра, дальность полета — до 800 километров.

Удар беспилотников по Татарстану нанесен на глубину более 1,1 тысячи километров от Украины