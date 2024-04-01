Уничтожение украинского комплекса С-300 попало на видео

Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Харькова. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Старше Эдды».

«На этот раз смерть с небес настигла вышку-радар 40В6М, пусковую установку С-300 и личный состав, который обслуживал данную технику», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах запечатлены ракетные удары по технике ВСУ. В частности, сначала точным попаданием был выведен из строя радар 40В6М. На видео украинские военнослужащие пытаются справиться с пожаром.

Однако последовавшие сразу после этого новые удары ВС РФ полностью уничтожили позицию зенитного комплекса ВСУ.