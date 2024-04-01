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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение украинского комплекса С-300 попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Харькова. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Старше Эдды».

«На этот раз смерть с небес настигла вышку-радар 40В6М, пусковую установку С-300 и личный состав, который обслуживал данную технику», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах запечатлены ракетные удары по технике ВСУ. В частности, сначала точным попаданием был выведен из строя радар 40В6М. На видео украинские военнослужащие пытаются справиться с пожаром.

Однако последовавшие сразу после этого новые удары ВС РФ полностью уничтожили позицию зенитного комплекса ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.