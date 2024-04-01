«Авангард» оставил Звягина на посту главного тренера

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным на два года — до конца сезона 2025/26, сообщила пресс-служба клуба.

«Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера "Авангарда". Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу», — цитирует пресс-служба председателя Совета директоров ХК «Авангард» Михаила Аверина.

Аверин отметил, что Звягин в критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», согласился принять команду и сделал все возможное для победы.

В сезоне 2023/24 «Авангард» дошел до четвертьфинала плей-офф, где проиграл «Локомотиву» в серии со счетом 3:4. После двух первых матчей этой серии был уволен тренер Михаил Кравец, которого и заменил Звягин.