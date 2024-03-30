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Средний срок автокредитов достиг рекордных значений

Источник:
Sibnet.ru
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Средний срок кредитов на новые автомобили и машины с пробегом достиг рекордных значений. По данным Национального бюро кредитных историй, в феврале 2024 года он составляет 5,47 года, что на 9,6% выше значения аналогичного периода прошлого года.

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ отмечен в Оренбургской области (5,70 года), Ханты-Мансийском АО (5,70 года), Тюменской (5,66 года) и Волгоградской (5,64 года) областях, а также в Краснодарском крае (5,62 года).

Наименьший показатель продемонстрировали Москва (5,16 года), Санкт-Петербург (5,25 года) и Московская область (5,31 года). Эксперты отметили, что спрос на автокредиты на протяжении последнего года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли.

Из-за этого увеличивались размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Так, чем длиннее кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей. В результате регулярная долговая нагрузка заемщика также снижается.

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