Подсчитаны потери иностранных компаний от ухода из России

Иностранные компании потеряли больше 107 миллиардов долларов от ухода с российского рынка. Соответствующая сумма рассчитана на основе официальных отчетов компаний.

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года, пишет агентство Reuters. В целом из России с 2022 года ушло около 1 тысячи компаний.

В частности, было официально объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около 10 миллиардов долларов с дисконтом до 90%.

Компания Danone сообщила о получении разрешения на продажу активов в России, убыток от сделки составит 1,2 миллиарда евро. Ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране.

Согласно подсчетам аналитиков проекта «Контур.Фокус» на основе официальных баз данных, за последние три года число юридических лиц с иностранным участием в России сократилось на треть.