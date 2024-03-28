НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитаны потери иностранных компаний от ухода из России

Источник:
Sibnet.ru
336 0

Иностранные компании потеряли больше 107 миллиардов долларов от ухода с российского рынка. Соответствующая сумма рассчитана на основе официальных отчетов компаний.

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года, пишет агентство Reuters. В целом из России с 2022 года ушло около 1 тысячи компаний.

В частности, было официально объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около 10 миллиардов долларов с дисконтом до 90%.

Компания Danone сообщила о получении разрешения на продажу активов в России, убыток от сделки составит 1,2 миллиарда евро. Ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране.

Согласно подсчетам аналитиков проекта «Контур.Фокус» на основе официальных баз данных, за последние три года число юридических лиц с иностранным участием в России сократилось на треть.

Еще по теме
ВТБ сделает бесплатными платежные стикеры
Бюджетникам установят единые базовые ставки по окладам
Легендарный инвестор предрек США новую Великую депрессию
Samsung Pay перестанет работать в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто эти звери: лица задержанных террористов
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
40
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
32
Кто эти звери: лица задержанных террористов
28
Задержаны два террориста, напавшие на «Крокус Сити Холл»
26
КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
24
Путин выступил с обращением к россиянам. ВИДЕО