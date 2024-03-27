Выросло число погибших при теракте в «Крокусе»

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140.

Крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов. 19 пациентов, в числе которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, уточнил министр.

По словам Мурашко, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись.

Четырех непосредственных исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. В общей сложности по делу задержали 11 человек.