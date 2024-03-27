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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные танки оказались беззащитны против танковых ракет ВС России

Источник:
РИА Новости
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Российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1.

«За счет тандемной кумулятивной боевой части средняя бронепробиваемость брони за дополнительной динамической защитой для этих боеприпасов составляет около 800 миллиметров. В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции», — рассказал РИА Новости источник.

По его словами, зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания «Инваров». «Эти ракеты также применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек», — сообщил источник

Он отметил, что управляемое оружие обеспечивает российским танкам «длинную руку», так как оно имеет дистанцию точного поражения цели до 5,5 километра, в то время как неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность не более 2,5 километра.

Тема: Военная операция на Украине
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