Продажи антидепрессантов резко выросли в России

Порядка 3,6 миллиона упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей с января по март было продано в аптеках России — это рекордный показатель за последние пять лет, подсчитали эксперты аналитической компании DSM Group.

По сравнению с тем же периодом 2023 года продажи антидепрессантов в стране увеличились на 45% в денежном эквиваленте и на 33% — в натуральном. Тогда было продано 2,7 миллиона упаковок антидепрессантов на 2 миллиарда рублей

В «Аптечной сети 36,6» «Ведомостям» рассказали, что за первые 11 недель 2024 года продажи антидепрессантов выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сети «Аптека 25» — более чем на 15%.