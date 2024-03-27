Новосибирский ресторатор насмерть разбился на скалодроме

Мужчина погиб во время занятий на скалодроме в Академгородке, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Им оказался сооснователь баров The Rooks в Новосибирске и Шерегеше, сидерной InCider Максим Серант.

По данным полиции, инцидент произошел вечером во вторник, 26 марта. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.

О том, что погиб Серант, сообщил его бизнес-партнер Игорь Каменев. «Вечером 26 марта 2024 года не стало Максима Серанта. Трагический несчастный случай на скалодроме "Каскад" в Академгородке оборвал его яркую жизнь. Максим сорвался с верхней точки снаряда, не удержался и упал, страховка не сработала. Скорая помощь прибыла на место происшествия, реанимация в течение получаса не принесла результатов», — написал Каменев в соцсетях.

Серант был cооснователем баров The Rooks в Новосибирске и Шерегеше, сидерной InCider, рюмочных «Сияние» и «Центральная». Ему было 33 года.

Скалодром «Каскад» в Академгородке построен в 1990-е годы. Это самый высокий и самый крупный скалодром в Новосибирске. Высота стен составляет 12 метров (четырехэтажный дом). В соцсетях организации говорится, что все мастера спорта и практически все кандидаты в мастера спорта Новосибирска были подготовлены именно у них.