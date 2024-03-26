МЧС завершило работы на месте теракта в «Крокусе»

Спасатели МЧС закончили разбирать завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты за время спасательной операции разобрали и вывезли порядка 900 кубометров разрушенных конструкций. К разбору привлекли свыше 1 тысячи человек и более 300 единиц специальной техники.

Для проведения работ МЧС также прибегало к услугам кинологов и робототехническим комплексам. Отмечается, что спасатели вручную разбирали развалины, прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов.

По данным Следственного комитета, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182. Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана.