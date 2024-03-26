Бомбардировщики США приблизились к российской границе

Два бомбардировщика военно-воздушных сил США В-1В приблизились к российской границе в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для перехвата бомбардировщиков в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31, при приближении которого американские бомбардировщики скорректировали курс и не пересекли границу России, отмечается в сообщении.

В прошлый раз о приближении двух американских бомбардировщиков В-1В к границе РФ в Баренцевом море Минобороны сообщило 24 марта. Тогда в воздух также был поднят истребитель Миг-31. Границу бомбардировщики не пересекли.

ВВС США позднее признали, что взаимодействие самолетов Соединенных Штатов и России было безопасным. Американцы при этом утверждали, что бомбардировщики летели из штата Техас для планового развертывания в Европе.