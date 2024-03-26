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США нашли способ заработать на России

Источник:
Sibnet.ru
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Антироссийские санкции вынудили страны Евросоюза отказаться от древесины из России в пользу американской.

С 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув 1,3 миллиарда долларов, пишет РИА Новости. Так, в 2023 году ЕС закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов, при этом США заняли третье место по экспорту древесины в союз.

Главным экспортером стал Китай, который поставил ЕС древесины на 2,5 миллиарда долларов. Украина поставила продукции на 1,5 миллиарда долларов, став вторым крупнейшим экспортером Евросоюза.

В апреле 2022 года Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России запрет на поставки древесины, фанеры, древесных плит. Это ограничение начало действовать с 10 июля 2022 года. В результате страны Европы выбыли из топ-10 покупателей российских пиломатериалов.

Эксперты отмечают, что емкости рынка Китая, который является ключевым потребителем российской лесопродукции, недостаточно для компенсации потери Европы. При этом США воспользовались санкциями, чтобы нарастить свои прибыли.

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