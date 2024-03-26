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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские бойцы взяли ценный трофей — немецкую БМП Marder

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии фронта первую трофейную БМП Marder немецкого производства, говорится в сообщение.

Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса провели тщательно подготовленную операцию по эвакуации боевой машины в ночное время суток.

«Была проведена разведка местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту. Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», — уточнили в военном ведомстве.

Из-за своего большого веса боевая машина не достигла своей изначальной цели, увязнув в грунте. Украинские военные вынуждены были бросить БМП и сбежать. «Машина полностью на ходу, исправна. <…> Для разбора, изучения она пригодна», — сказал Заместитель командира по технической части с позывным Казбек.

БМП Marder имеют массу около 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3.

Тема: Военная операция на Украине
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