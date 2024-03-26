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Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Источник:
ТАСС
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Постпред Россией Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

Ранее Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН. Представитель Франции Николя де Ривьер заявил, что эта тема неактуальна. Несмотря на то что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку. В итоге заседание не состоялось.

«Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, агрессия была совершена «против свободы, слова, выражения». Франция и другие члены НАТО воспользовались процедурными маневрами, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН, отметил постпред России.

Он заявил, что вопреки заявлениям представителей Запада, тема бомбардировок Югославии – вовсе не исторический вопрос. Он напомнил, что ситуация в Косово остается на повестке дня Совбеза и активно им обсуждается.

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Политика #Мир
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