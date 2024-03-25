Гусев опубликовал случайное фото с реакцией на начавшийся теракт

Жена спортивного комментатора Виктора Гусева делала фотографии до начала концерта в «Крокусе» и на одном кадре случайно запечатлела реакцию супруга и друзей на первые выстрелы.

«Ложа "Крокуса". Сразу после 20.00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы», — подписал Гусев фотографию.

В ложе также находился актер Сергей Светлаков. Всех людей из этой части зала выводила сотрудница «Крокуса» София Мейер.

Сначала зрители и девушка заблокировали двери всех лож мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом вывела всех из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу, рассказал Гусев.

В результате теракта по официальной версии погибли 137 человек. Причиной смерти стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом.