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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Гусев опубликовал случайное фото с реакцией на начавшийся теракт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Виктор Гусев

Жена спортивного комментатора Виктора Гусева делала фотографии до начала концерта в «Крокусе» и на одном кадре случайно запечатлела реакцию супруга и друзей на первые выстрелы.

«Ложа "Крокуса". Сразу после 20.00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы», — подписал Гусев фотографию.

В ложе также находился актер Сергей Светлаков. Всех людей из этой части зала выводила сотрудница «Крокуса» София Мейер.

Сначала зрители и девушка заблокировали двери всех лож мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом вывела всех из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу, рассказал Гусев.

В результате теракта по официальной версии погибли 137 человек. Причиной смерти стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом.

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