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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Басманный районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Под стражу отправлены Мирзоев Далерджон Баротович, Саидакрам Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Файзов Мухаммадсобир.

Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.

На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо участников нападения — их взяли в Брянской области.

По последним данным Следственного комитета России, число погибших при теракте в «Крокус сити холл» возросло до 137.

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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...