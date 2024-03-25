Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Под стражу отправлены Мирзоев Далерджон Баротович, Саидакрам Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Файзов Мухаммадсобир.

Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.

На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо участников нападения — их взяли в Брянской области.

По последним данным Следственного комитета России, число погибших при теракте в «Крокус сити холл» возросло до 137.