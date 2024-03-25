НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Число погибших при теракте в «Крокус сити холле» достигло 137

Источник:
Sibnet.ru
371 1

Число погибших при теракте в «Крокус сити холл» возросло до 137, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Прoдолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 челoвек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — сказано в сообщении.

По данным СК, к настоящему времени опознано 62 тела.

Сейчас проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе, отметили в ведомстве.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Shaman выпустил песню про теракт в «Крокусе»
Суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ о теракте в Crocus
Пропавшая в «Крокусе» помощница директора «Пикника» погибла
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...