Число погибших при теракте в «Крокус сити холле» достигло 137

Число погибших при теракте в «Крокус сити холл» возросло до 137, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Прoдолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 челoвек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — сказано в сообщении.

По данным СК, к настоящему времени опознано 62 тела.

Сейчас проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе, отметили в ведомстве.