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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ о теракте в Crocus

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в Crocus City Hall.

«На следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим. В графике Путина совещание с членами Совета безопасности», — сообщили в программа «Москва. Кремль. Путин» со ссылкой на Кремль.

Ожидается, что глава государства проведет экономическое совещание. Не исключена и поездка Путина в один из российских регионов, сообщает программа.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, погибли 133 человека.


Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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