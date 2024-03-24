Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ о теракте в Crocus

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в Crocus City Hall.

«На следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим. В графике Путина совещание с членами Совета безопасности», — сообщили в программа «Москва. Кремль. Путин» со ссылкой на Кремль.

Ожидается, что глава государства проведет экономическое совещание. Не исключена и поездка Путина в один из российских регионов, сообщает программа.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, погибли 133 человека.