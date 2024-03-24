НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пропавшая в «Крокусе» помощница директора «Пикника» погибла

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Погибшая в
Фото: © vk.com/piknik_info

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил коллектив.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — говорится в посте на странице «Пикника» в VK.

До этого группа сообщала, что не может с ней связаться, но не готова верить в худшее. В телеграм-каналах появлялась информация, что пропавший член команды «Пикника» нашелся живым.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним официальным данным, погибли 133 человека, пострадали 154.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ о теракте в Crocus
Мальчик‑гардеробщик спас в «Крокус Сити Холле» больше 100 человек
Кадыров заявил о попытках расшатать изнутри ситуацию в России
Общенациональный траур по жертвам теракта проходит в России
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
49
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
44
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
38
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину
36
Россия потратит на технологический суверенитет 6 трлн рублей