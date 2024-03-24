Пропавшая в «Крокусе» помощница директора «Пикника» погибла

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил коллектив.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — говорится в посте на странице «Пикника» в VK.

До этого группа сообщала, что не может с ней связаться, но не готова верить в худшее. В телеграм-каналах появлялась информация, что пропавший член команды «Пикника» нашелся живым.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним официальным данным, погибли 133 человека, пострадали 154.