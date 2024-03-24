Президент Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта днем общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 133 человека.

Приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные и массовые мероприятия. Федеральные телеканалы изменил и сетку вещания. Перенесены спортивные матчи.

В российских городах проходят памятные акции. В них появились стихийные мемориалы. Люди несут туда цветы и игрушки. Региональные власти сообщили об усилении мер безопасности.

В последний раз общенациональный траур был объявлен в 2018 году после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек.