НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Общенациональный траур по жертвам теракта начался в России

Источник:
Sibnet.ru
522 2

Президент Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта днем общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 133 человека.

Приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные и массовые мероприятия. Федеральные телеканалы изменил и сетку вещания. Перенесены спортивные матчи. 

В российских городах проходят памятные акции. В них появились стихийные мемориалы. Люди несут туда цветы и игрушки. Региональные власти сообщили об усилении мер безопасности.

В последний раз общенациональный траур был объявлен в 2018 году после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек.

 

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Мальчик‑гардеробщик спас в «Крокус Сити Холле» больше 100 человек
Кадыров заявил о попытках расшатать изнутри ситуацию в России
Террорист убивал людей в «Крокусе» за 500 тысяч рублей
Обезвредивший террориста мужчина получит награду СК
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

c2h5oh76

совершенно нет, религиозные "взрываются", что бы к гуриям попасть побыстрее, а эти явно жить хотели,...

scorpion2777

Это вам не уйначальник-прапор из Барнапля, который пайки воровал и метит везде где попало, а потом бьёт...