Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после нападения на «Крокус Сити Холл», назвав теракт «кровавым и варварским». Видео появилось на сайте Кремля.

По его словам, жертвами стали десятки мирных людей. Путин выразил соболезнования родным пострадавших и погибших, а также выразил слова благодарности врачам, спасателям и пожарным, которые делают все для сохранения жизни людей.

Глава государства подчеркнул, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, для этого у них имелись соответствующие контакты на украинской стороне. Путин уточнил, что всего задержаны 11 человек.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — добавил он.

Путин пообещал, что все причастные к теракту понесут наказание — «кем бы они ни были, кто бы их не направлял». «Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. Кто готовил это злодеяние», — предупредил российский лидер.