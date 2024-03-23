Кузбасс объявил трехдневный траур по погибшим в «Крокусе»

Траур с 23 по 25 марта объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«В регионе отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и ТВ», — говорится в сообщении.

В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.

Общероссийский траур пока не объявлен.

Несколько человек устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» 22 марта перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 115 человека, число жертв может увеличиться. По информации Минздрава РФ, госпитализированы 115 пострадавших.