НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Кузбасс объявил трехдневный траур по погибшим в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
251 2

Траур с 23 по 25 марта объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«В регионе отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и ТВ», — говорится в сообщении.

В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.

Общероссийский траур пока не объявлен.

Несколько человек устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» 22 марта перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли помещения. По последним данным СК, погибли 115 человека, число жертв может увеличиться. По информации Минздрава РФ, госпитализированы 115 пострадавших.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Объявлен общероссийский траур по жертвам теракта в Подмосковье
Путин выступил с обращением к россиянам
Потерявший участник группы «Пикник» выжил
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
Обсуждение (2)
О самом главном
Вернуться к жизни: как пережить расставание с мужчиной
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

mosquito__2010

Теория расового превосходства ( нацизма ) деструктивна и разрушительна в принципе для человеческого общества...

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

sib_man9

кто уже заплатил пошлют их в лигу сексуальных реформ , а кто не платил те вообще не обратят внимание...

Alhazred

Декоммунизация как они и хотели.