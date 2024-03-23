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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Напавшие 22 марта на «Крокус Сити Холл» террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Всего в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.

Подозреваемые ехали на машине Renault Symbol в сторону российско-украинской границы. На требования силовиков остановить автомобиль террористы не реагировали, полицейские открыли огонь, машина перевернулась.

В авто нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Перед этим власти Таджикистана сообщали, что не получали от российской стороны данных о возможной причастности своих граждан к атаке.

По данным ФСБ, теракт был тщательно спланирован, оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В ходе нападения использовались автоматы, карабины «Сайга», а также бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут

ДЭН СЯО ПИН

"Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны". Да, как правильно сказал Ленин, раз...

mosquito__2010

Теория расового превосходства ( нацизма ) деструктивна и разрушительна в принципе для человеческого общества...

ДЭН СЯО ПИН

Ты ошибаешься, там другая математика! Если выпущено 37, то сбивается с запасом плюс 2-3 ракеты, максимум...