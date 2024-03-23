Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину

Напавшие 22 марта на «Крокус Сити Холл» террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Всего в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.

Подозреваемые ехали на машине Renault Symbol в сторону российско-украинской границы. На требования силовиков остановить автомобиль террористы не реагировали, полицейские открыли огонь, машина перевернулась.

В авто нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана. Перед этим власти Таджикистана сообщали, что не получали от российской стороны данных о возможной причастности своих граждан к атаке.

По данным ФСБ, теракт был тщательно спланирован, оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В ходе нападения использовались автоматы, карабины «Сайга», а также бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.